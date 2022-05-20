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Первые 15 немецких самоходных зениток "Гепард" будут в Украине в июле

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 18:12
Первые 15 немецких самоходных зениток
Зенитная самоходная установка "Гепард" (Фото - Wikipedia)

Первые 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард" Украина получит в июле. Эту информацию подтвердил сегодня представитель Минобороны ФРГ.

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Сообщение об одобрении поставок "Гепардов" прозвучало в разговоре министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт и главы Минобороны Алексея Резникова.

В этот же пакет военной помощи входят почти 60 000 единиц боеприпасов к ним, предусмотренно обучение экипажей на базах Бундесвера, а также поставка еще 15 таких же установок до конца лета.

ЗСУ "Гепард" – зенитная самоходная артиллерийская установка, которая производилась компанией Krauss-Maffei с середины 1970-х годов.

Сергей Бережной
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Германия военная помощь гепард
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