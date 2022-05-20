Первые 15 немецких самоходных зениток "Гепард" будут в Украине в июле

Первые 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард" Украина получит в июле. Эту информацию подтвердил сегодня представитель Минобороны ФРГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщение об одобрении поставок "Гепардов" прозвучало в разговоре министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт и главы Минобороны Алексея Резникова.

В этот же пакет военной помощи входят почти 60 000 единиц боеприпасов к ним, предусмотренно обучение экипажей на базах Бундесвера, а также поставка еще 15 таких же установок до конца лета.

ЗСУ "Гепард" – зенитная самоходная артиллерийская установка, которая производилась компанией Krauss-Maffei с середины 1970-х годов.

6 мая сообщалось, что Германия столкнулась с дефицитом боеприпасов для самоходных зенитных установок "Гепард", которые она обещала поставить Украине.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.