Первые 15 немецких самоходных зениток "Гепард" будут в Украине в июле
20.05.2022, 18:12
Зенитная самоходная установка "Гепард" (Фото - Wikipedia)
Первые 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард" Украина получит в июле. Эту информацию подтвердил сегодня представитель Минобороны ФРГ.
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Сообщение об одобрении поставок "Гепардов" прозвучало в разговоре министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт и главы Минобороны Алексея Резникова.
В этот же пакет военной помощи входят почти 60 000 единиц боеприпасов к ним, предусмотренно обучение экипажей на базах Бундесвера, а также поставка еще 15 таких же установок до конца лета.
ЗСУ "Гепард" – зенитная самоходная артиллерийская установка, которая производилась компанией Krauss-Maffei с середины 1970-х годов.
- 6 мая сообщалось, что Германия столкнулась с дефицитом боеприпасов для самоходных зенитных установок "Гепард", которые она обещала поставить Украине.
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