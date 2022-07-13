UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия передаст Украине 30 танков Gepard, 54 БТР M113, САУ PzH 2000, РСЗО и ПВО — список

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 06:56
Германия передаст Украине 30 танков Gepard, 54 БТР M113, САУ PzH 2000, РСЗО и ПВО — список - Фото
РСЗО Mars и САУ PzH 2000 (Фото: EPA)

Германия передаст Украине 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, а также другое вооружение. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правительство Германии опубликовало список вооружений и нелетальной помощи, которые передадут Украине. Точные сроки поставки не называются по соображениям безопасности, о поступлении вооружений в Украину станет известно постфактум. 

Полный список оружия: 

— 53 000 зенитных боеприпасов,

— восемь мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов,

— три САУ PzH 2000,

— 4000 зенитных танковых боеприпасов,

— 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов,

— 16 тягачей, 14 полуприцепов и четыре прицепа ,

— 43 разведывательных дрона,

— одно высокочастотное устройство с оборудованием,

— 10 защищенных автомобилей,

— семь глушилок,

— восемь электронных устройств защиты от дронов,

— четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования

— 65 холодильников для медикаментов

— один пункт дезактивации транспортных средств

— 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией)

— 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов

— Система ПВО IRIS-T SLM

— РЛС обнаружения артиллерии COBRA

— 80 пикапов

— три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом

— 100 000 аптечек 

— три бронированные ремонтно-эвакуационные машины 2.

Читайте также: Испания согласовала передачу Украине 10 танков Leopard и 20 БТР M113 — Infodefensa 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь бронетехника
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 