Германия передаст Украине 30 танков Gepard, 54 БТР M113, САУ PzH 2000, РСЗО и ПВО — список
Германия передаст Украине 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, а также другое вооружение. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.
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Правительство Германии опубликовало список вооружений и нелетальной помощи, которые передадут Украине. Точные сроки поставки не называются по соображениям безопасности, о поступлении вооружений в Украину станет известно постфактум.
Полный список оружия:
— 53 000 зенитных боеприпасов,
— восемь мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов,
— три САУ PzH 2000,
— 4000 зенитных танковых боеприпасов,
— 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов,
— 16 тягачей, 14 полуприцепов и четыре прицепа ,
— 43 разведывательных дрона,
— одно высокочастотное устройство с оборудованием,
— 10 защищенных автомобилей,
— семь глушилок,
— восемь электронных устройств защиты от дронов,
— четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования
— 65 холодильников для медикаментов
— один пункт дезактивации транспортных средств
— 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией)
— 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов
— Система ПВО IRIS-T SLM
— РЛС обнаружения артиллерии COBRA
— 80 пикапов
— три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом
— 100 000 аптечек
— три бронированные ремонтно-эвакуационные машины 2.
- Немецкие САУ Panzerhaubitze уже работают на фронте. В конце июня Германия и Нидерланды пообещали дать еще шесть таких установок.
- Украине получит передовую систему ПВО IRIS-T не раньше осени.
- 21 июня, в немецкой оппозиции призвали канцлера Олафа Шольца прекратить попытки поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
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