Германия передаст Украине 30 танков Gepard, 54 БТР M113, САУ PzH 2000, РСЗО и ПВО — список

Германия передаст Украине 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, а также другое вооружение. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.

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Правительство Германии опубликовало список вооружений и нелетальной помощи, которые передадут Украине. Точные сроки поставки не называются по соображениям безопасности, о поступлении вооружений в Украину станет известно постфактум.

Полный список оружия:

— 53 000 зенитных боеприпасов,

— восемь мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов,

— три САУ PzH 2000,

— 4000 зенитных танковых боеприпасов,

— 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов,

— 16 тягачей, 14 полуприцепов и четыре прицепа ,

— 43 разведывательных дрона,

— одно высокочастотное устройство с оборудованием,

— 10 защищенных автомобилей,

— семь глушилок,

— восемь электронных устройств защиты от дронов,

— четыре мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования

— 65 холодильников для медикаментов

— один пункт дезактивации транспортных средств

— 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией)

— 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов

— Система ПВО IRIS-T SLM

— РЛС обнаружения артиллерии COBRA

— 80 пикапов

— три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом

— 100 000 аптечек

— три бронированные ремонтно-эвакуационные машины 2.

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Дмитрий Гриниченко

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