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В Бундестаге призвали Шольца срочно созвать национальную конференцию по помощи Украине

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17.07.2022, 16:29
В Бундестаге призвали Шольца срочно созвать национальную конференцию по помощи Украине - Фото
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Фото - EPA)

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом срочно созвать национальную конференцию по помощи Украине. Ее письмо, адресованное канцлеру, цитирует tagesschau.de.

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Штрак-Циммерман считает, что необходимо собрать представителей Бундесвера, промышленности и политики, чтобы четко проговорить, что Германия уже делает для победы Украины и на какие новые усилия можно рассчитывать в этом направлении.

Глава оборонного комитета пишет, что успех защиты Украины зависит, среди прочего, от поддержки Германии. Она отмечает, что правительство уже много сделало в этом направлении, но обязано сделать еще больше. 

Германия должна принять на себя функции лидера в поддержке Украины и решительно и смело двигаться в этом направлении, считает Штрак-Циммерман. Она полагает, что война на Украине находится в критической точке.

"Пока ВСУ доблестно сопротивляется жестокому российскому нападению, пытаясь сдержать российскую армию и добиваясь военных успехов при нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к крупным наступлениям", – пишет она.

Штрак-Циммерман видит задачу конференции в том, чтобы создать у всех участников четкое представление о совместных действиях и далее руководствоваться этим представлением, а не противоречащими друг другу политическими сигналами.

Ранее глава оборонного комитета заявляла, что разногласия внутри правительства создавали у союзников впечатление нерешительности и вызывали открытую критику. "Не должно быть так, чтобы после войны мир воспринимал Германию как заторможенного неудачника только потому, что мы не в состоянии организоваться и договориться", — сказала тогда Штрак-Циммерманн.

11 июля она уже выступала с публичной критикой подохода официального Берлина к вторжению России в Украину и заявляла, что "так продолжаться не может ни при каких обстоятельствах" и что она ожидает от федеральной канцелярии "четкого руководства и соответствующих действий".

  • Еще 14 февраля Штрак-Циммерманн была категорически против передачи Украине тяжелого вооружения, а в она апреле считала, что Украине для скорейшего использования нужно советское оружие, а не современное западное.
  • 19 мая тогдашний посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что "в Бундестаге говорят – поставки оружия тормозит ведомство Шольца".
  • Германия передала ВСУ несколько современных САУ PzH 2000.

Читайте также: Германия блокирует пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро – Corriere della Sera

Сергей Бережной
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Германия бундестаг военная помощь олаф шольц Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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