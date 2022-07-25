Глава оборонного комитета Бундестага: Мы должны напрямую передать Украине танки Leopard 2
Из-за сбоев не оправдавшей надежд "круговой" схемы поставок вооружений Украине глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предложила правительству Германии напрямую передать Вооруженным Силам Украины немецкие основные танки. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.
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Политик признала, что восточноевропейские союзники Германии не смогли так быстро, как ожидалось, найти замену своим поставкам оружия в Украину ("мы можем передавать [замену] только по крупицам").
"Если это проблематично для партнеров, мы должны прекратить Ringtausch и доставить напрямую в Украину, возможно, также Leopard 2. Времени мало", – сказала Штрак-Циммерманн.
Она указала – в противовес части других политиков и чиновников ФРГ – что у бундесвера "достаточно" также и бронетранспортеров Marder и боевых машин пехоты Fuchs, чтобы передать их напрямую, и что промышленность "заменит их в течение года".
Помимо Штрак-Циммерманн, за прямые поставки танков для ВСУ выступила и вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт от Зеленых. Молодые либералы также раскритиковали "круговую" схему.
"Правительство должно поддержать свою четко изложенную позицию, что Россия не должна выиграть эту войну, четкими действиями. С нашей точки зрения, это также включает прямую поставку Украине значительно более тяжелых вооружений", – заявила председатель молодежного движения СвДП Франциска Брандманн.
Самой современной модернизацией немецкого ОБТ является Leopard 2А7.
- Как выразился в середине июля немецкий депутат о политике Берлина: "Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard".
- Глава Саксонии хочет заморозить войну и получать газ из России. Бывший посол Украины в Берлине Мельник предложил ему "засунуть голову в морозилку для заморозки фантазий".
- Большинство немцев за поддержку Украины, несмотря на высокие цены на энергоносители.
- 23 июля глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Берлин хочет найти новый способ передачи ВСУ тяжелых вооружений. За день до этого Штрак-Циммерманн уже предложила: давайте поставлять их напрямую.
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