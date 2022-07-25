Глава оборонного комитета Бундестага: Мы должны напрямую передать Украине танки Leopard 2

Из-за сбоев не оправдавшей надежд "круговой" схемы поставок вооружений Украине глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предложила правительству Германии напрямую передать Вооруженным Силам Украины немецкие основные танки. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

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Политик признала, что восточноевропейские союзники Германии не смогли так быстро, как ожидалось, найти замену своим поставкам оружия в Украину ("мы можем передавать [замену] только по крупицам").

"Если это проблематично для партнеров, мы должны прекратить Ringtausch и доставить напрямую в Украину, возможно, также Leopard 2. Времени мало", – сказала Штрак-Циммерманн.

Она указала – в противовес части других политиков и чиновников ФРГ – что у бундесвера "достаточно" также и бронетранспортеров Marder и боевых машин пехоты Fuchs, чтобы передать их напрямую, и что промышленность "заменит их в течение года".

СПРАВКА. "Круговые" поставки оружия по принципу Ringtausch предусматривают, что страна-союзница передает Украине свои тяжелые вооружения (как правило, устаревшие советского образца), а Германия компенсирует это донору поставками современной или относительно современной техники западного образца.

Помимо Штрак-Циммерманн, за прямые поставки танков для ВСУ выступила и вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт от Зеленых. Молодые либералы также раскритиковали "круговую" схему.

"Правительство должно поддержать свою четко изложенную позицию, что Россия не должна выиграть эту войну, четкими действиями. С нашей точки зрения, это также включает прямую поставку Украине значительно более тяжелых вооружений", – заявила председатель молодежного движения СвДП Франциска Брандманн.

Самой современной модернизацией немецкого ОБТ является Leopard 2А7.

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Евгений Пилипенко

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