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Большинство немцев за поддержку Украины, несмотря на высокие цены на энергоносители: опрос

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 12:19
Большинство немцев за поддержку Украины, несмотря на высокие цены на энергоносители: опрос - Фото
Берлин-2022 (фото — LIGA.net)

Несмотря на рост цен на энергоносители, большинство немцев поддерживают курс правительства Германии на поддержку Украины. Это видно по результатам опроса, проведенного ZDF Politbarometer.

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70% всех опрошенных хотят продолжать поддерживать Украину, даже если это означает высокие цены на энергоносители.

22% выступают за то, чтобы больше не поддерживать Украину, если это даст снижение цен.

В то время как среди сторонников партии Зеленых (95%), СДПГ (83%), Союза (76%) и СвДП (69%) наблюдается явное большинство в пользу поддержки Украины и согласия на повышение цен, среди сторонников Левых за это 45%.

Около трех четвертей сторонников праворадикальных популистов АдГ (78%) хотят прекращения помощи Украине.

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Несмотря на решительное согласие насчет продолжения поддержки Украины, сейчас меньше немцев (35%) призывают к увеличению военной помощи для ВСУ, чем в начале июля (44%).

Как и две недели назад, 32% выступают за сохранение военной помощи, а 24% (на начало июля таких было 18%) выступают за ее сокращение.

Опрос проводила исследовательская группа Wahlen из Мангейма по телефону с 12 по 14 июля 2022 года среди 1167 случайно выбранных немцев с правом голоса на выборах.

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Евгений Пилипенко
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Германия санкции рост цен поддержка инфляция опрос социология военная помощь энергоносители союзники солидарность
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