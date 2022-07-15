Бербок исключила смягчение санкций против России
Германский министр иностранных дел Анналена Бербок исключила смягчение санкций против страны-оккупанта России. Ее слова на встрече с жителями Бремена цитирует Deutsche Wеlle.
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Она заявила, что подобный шаг официального Берлина все равно не гарантировал бы поставки российского газа, и при этом сделал бы Германию "вдвойне уязвимой для шантажа".
По словам главы германской дипломатии, смягчение санкций тому, кто "самым жестоким образом" нарушает международное право, будет равносильно "приглашению [повторять действия РФ] всем, кто попирает права человека, свободу и демократию".
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Она снова заверила, что ФРГ будет поддерживать Украину "до тех пор, пока та в этом нуждается".
"Поэтому мы сохраним эти санкции и в то же время будем следить за тем, чтобы общество в нашей стране не было разделено", – заявила глава МИД Германии.
Министр не видит никакой возможности вести с РФ какие-либо переговоры о завершении войны, и отвергает призыв некоторых соотечественников о немедленном прекращении огня и поставок Украине вооружений.
- 11 июля глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн заявила, что если Берлин продолжит политику поставок Украине недостаточных объемов тяжелых вооружений, Германия в итоге столкнется с "исторически значимыми проблемами".
- 13 июля глава фракции СДПГ в Бундестаге Мютцених заявил, что переговоры с Кремлем "нельзя исключать", если там "займут конструктивную позицию".
- 14 июля глава комитета Бундестага по международным делам Рот спрогнозировал, что Путин снова нападет, если будет прекращение огня без вывода войск РФ. По его словам, безопасность Германии нужно защищать не "потом", а сейчас – в Украине.
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