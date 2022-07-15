Бербок исключила смягчение санкций против России

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок исключила смягчение санкций против страны-оккупанта России. Ее слова на встрече с жителями Бремена цитирует Deutsche Wеlle.

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Она заявила, что подобный шаг официального Берлина все равно не гарантировал бы поставки российского газа, и при этом сделал бы Германию "вдвойне уязвимой для шантажа".

По словам главы германской дипломатии, смягчение санкций тому, кто "самым жестоким образом" нарушает международное право, будет равносильно "приглашению [повторять действия РФ] всем, кто попирает права человека, свободу и демократию".

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Она снова заверила, что ФРГ будет поддерживать Украину "до тех пор, пока та в этом нуждается".

"Поэтому мы сохраним эти санкции и в то же время будем следить за тем, чтобы общество в нашей стране не было разделено", – заявила глава МИД Германии.

Министр не видит никакой возможности вести с РФ какие-либо переговоры о завершении войны, и отвергает призыв некоторых соотечественников о немедленном прекращении огня и поставок Украине вооружений.

11 июля глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн заявила, что если Берлин продолжит политику поставок Украине недостаточных объемов тяжелых вооружений, Германия в итоге столкнется с "исторически значимыми проблемами".

13 июля глава фракции СДПГ в Бундестаге Мютцених заявил, что переговоры с Кремлем "нельзя исключать", если там "займут конструктивную позицию".

14 июля глава комитета Бундестага по международным делам Рот спрогнозировал, что Путин снова нападет, если будет прекращение огня без вывода войск РФ. По его словам, безопасность Германии нужно защищать не "потом", а сейчас – в Украине.

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Евгений Пилипенко

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