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Депутат бундестага: Безопасность Германии нужно защищать не "потом", а сейчас – в Украине

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 16:50
Депутат бундестага: Безопасность Германии нужно защищать не
Михаэль Рот (фото - ЕРА)

Безопасность Германии и других стран Европы сейчас нужно защищать не столько на их собственных территориях, превентивно наращивая силы своих армий, сколько прежде всего в Украине и на восточном фланге НАТО. Об этом заявил ntv.de глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (СДПГ).

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По его словам, проблема с оснащенностью бундесвера есть, и слова чиновников ФРГ, что Берлин помогал бы Украине больше, если бы не ситуация в немецкой армии, имеют под собой определенную почву.

"Если бы мы намного раньше лучше оснастили наш бундесвер, мы бы сегодня могли обеспечить Украину большим количеством военной техники из собственных запасов", – посетовал он.

Рот говорит, что может понять опасения военачальников армии ФРГ, которые не хотят отдавать много вооружения, "чтобы не оставить бундесвер с пустыми складами".

"Тем не менее ход войны решается в эти дни, недели и месяцы. Поэтому мы должны сделать еще больше сейчас и в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. Поставки вооружений [Украине] должны продолжаться последовательно и комплексно. Мы не должны расслабляться в ближайшие недели и месяцы", – подчеркнул он.

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Чиновник отметил, что "по-прежнему есть реальный шанс, что Украина выиграет" и выживет как свободная демократическая страна, сохранив суверенитет и территориальную целостность.

"Если Украина переживет эту войну, то и мы обретем больше безопасности, мира и стабильности в очень опасном регионе", – резюмировал Рот.

  • 11 июля глава оборонного комитета бундестага Штрак-Циммерманн заявила, что если Берлин продолжит политику поставок Украине недостаточных объемов тяжелых вооружений, Германия в итоге столкнется с "исторически значимыми проблемами".
  • 13 июля глава фракции СДПГ в бундестаге Мютцених заявил, что переговоры с Путиным "нельзя исключать", если тот "займет конструктивную позицию".

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Евгений Пилипенко
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Германия война бундестаг вооружение бундесвер военная помощь Михаэль Рот
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