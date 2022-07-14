В Бундестаге не исключили переговоров с Путиным, если тот займет "конструктивную позицию"
Если Кремль будет готов к конструктивным переговорам с государствами Евросоюза, НАТО и Украиной, возможность таких переговоров нельзя исключать, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на dpa.
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Мютцених сказал, что если Владимир Путин "готов к конструктивным переговорам с главами государств и правительств Евросоюза, НАТО и Украины, возможность таких переговоров нельзя исключать в принципе", однако их начало "должно быть поставлено в зависимость от конкретных условий".
В то же время глава крупнейшей фракции Бундестага и однопартиец канцлера Олафа Шольца считает, что Германия не играет "особой роли" в ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину, и предостерегает от того, чтобы Германия такую "особую роль" получила. Вместо этого он подчеркивает важность совместных действий с партнерами.
"Я продолжаю считать, что эта война закончится не абсолютной победой на поле боя, но, в конце концов, только переговорами, договоренностями и соглашениями", – сказал Мютцених.
Он также подчеркнул, что важно "использовать для возобновления дипломатических переговоров определенные сигналы, указывающие на возможное прекращение огня". Однако, считает он, "таких сигналов пока нет".
- 11 июля глава парламентского комитета ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что если Берлин продолжит политику поставок Украине недостаточных объемов тяжелых вооружений, Германия в итоге столкнется с "исторически значимыми проблемами".
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