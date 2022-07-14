UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бундестаге не исключили переговоров с Путиным, если тот займет "конструктивную позицию"

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 08:24
В Бундестаге не исключили переговоров с Путиным, если тот займет
Рольф Мютцених (Фото - EPA)

Если Кремль будет готов к конструктивным переговорам с государствами Евросоюза, НАТО и Украиной, возможность таких переговоров нельзя исключать, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на dpa.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Мютцених сказал, что если Владимир Путин "готов к конструктивным переговорам с главами государств и правительств Евросоюза, НАТО и Украины, возможность таких переговоров нельзя исключать в принципе", однако их начало "должно быть поставлено в зависимость от конкретных условий".

В то же время глава крупнейшей фракции Бундестага и однопартиец канцлера Олафа Шольца считает, что Германия не играет "особой роли" в ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину, и предостерегает от того, чтобы Германия такую "особую роль" получила. Вместо этого он подчеркивает важность совместных действий с партнерами. 

"Я продолжаю считать, что эта война закончится не абсолютной победой на поле боя, но, в конце концов, только переговорами, договоренностями и соглашениями", – сказал Мютцених.

Он также подчеркнул, что важно "использовать для возобновления дипломатических переговоров определенные сигналы, указывающие на возможное прекращение огня". Однако, считает он, "таких сигналов пока нет".

  • 11 июля глава парламентского комитета ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что если Берлин продолжит политику поставок Украине недостаточных объемов тяжелых вооружений, Германия в итоге столкнется с "исторически значимыми проблемами". 

Читайте также: Германия блокирует пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро – Corriere della Sera

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия бундестаг переговоры сдпг Рольф Мютцених
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 