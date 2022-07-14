В Бундестаге не исключили переговоров с Путиным, если тот займет "конструктивную позицию"

Если Кремль будет готов к конструктивным переговорам с государствами Евросоюза, НАТО и Украиной, возможность таких переговоров нельзя исключать, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на dpa.

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Мютцених сказал, что если Владимир Путин "готов к конструктивным переговорам с главами государств и правительств Евросоюза, НАТО и Украины, возможность таких переговоров нельзя исключать в принципе", однако их начало "должно быть поставлено в зависимость от конкретных условий".

В то же время глава крупнейшей фракции Бундестага и однопартиец канцлера Олафа Шольца считает, что Германия не играет "особой роли" в ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину, и предостерегает от того, чтобы Германия такую "особую роль" получила. Вместо этого он подчеркивает важность совместных действий с партнерами.

"Я продолжаю считать, что эта война закончится не абсолютной победой на поле боя, но, в конце концов, только переговорами, договоренностями и соглашениями", – сказал Мютцених.

Он также подчеркнул, что важно "использовать для возобновления дипломатических переговоров определенные сигналы, указывающие на возможное прекращение огня". Однако, считает он, "таких сигналов пока нет".

11 июля глава парламентского комитета ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что если Берлин продолжит политику поставок Украине недостаточных объемов тяжелых вооружений, Германия в итоге столкнется с "исторически значимыми проблемами".

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Сергей Бережной

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