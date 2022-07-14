Половина немцев считают, что санкции против России вредят Германии больше, чем РФ – опрос

Половина немцев считают, что санкции, введенные против России за нападение на Украину, вредят Германии больше, чем РФ. Об это свидетельствуют результаты соцопроса Forsa для немецкого канала n-tv.

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Чуть больше половины опрошенных немцев (51%) считают, что санкции, введенные против России, вредят Германии больше, чем самой РФ.

Согласно опросу, только 39% немцев считают, что ущерб для России является большим.

58% респондентов считают, что в случае нехватки газа приоритет должен отдаваться частным домохозяйствам, 34% придерживаются другого мнения. Однако две трети хотят добровольно ограничить отопление зимой.

Немецкий канал не сообщает, каким методом, в какие даты и среди какого количества респондентов проводилось исследование.

11 июля глава МИД Германии Бербок заявила, что официальный Берлин не даст путинскому газовому шантажу расколоть общество.

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Оксана Житнюк

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