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Половина немцев считают, что санкции против России вредят Германии больше, чем РФ – опрос

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 21:02
Половина немцев считают, что санкции против России вредят Германии больше, чем РФ – опрос - Фото
Германия (Фото - unsplash.com)

Половина немцев считают, что санкции, введенные против России за нападение на Украину, вредят Германии больше, чем РФ. Об это свидетельствуют результаты соцопроса Forsa для немецкого канала n-tv.

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Чуть больше половины опрошенных немцев (51%) считают, что санкции, введенные против России, вредят Германии больше, чем самой РФ. 

Согласно опросу, только 39% немцев считают, что ущерб для России является большим. 

58% респондентов считают, что в случае нехватки газа приоритет должен отдаваться частным домохозяйствам, 34% придерживаются другого мнения. Однако две трети хотят добровольно ограничить отопление зимой.

Немецкий канал не сообщает, каким методом, в какие даты и среди какого количества респондентов проводилось исследование.

  • 11 июля глава МИД Германии Бербок заявила, что официальный Берлин не даст путинскому газовому шантажу расколоть общество.

Читайте также: Большинство немцев считают отношения с РФ навсегда испорченными — опрос

Оксана Житнюк
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Германия санкции газ опрос социология отопление
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