UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин снова нападет, если будет прекращение огня без вывода войск РФ – депутат Бундестага

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 18:27
Путин снова нападет, если будет прекращение огня без вывода войск РФ – депутат Бундестага - Фото
Михаэль Рот (фото - ЕРА)

Если сейчас прекратить боевые действия без вывода российских войск с территории Украины, это лишь даст диктатору РФ Владимиру Путину необходимую для его армии передышку, и закончится такое "перемирие" продолжением вторжения с новыми силами. Об этом немецкому ресурсу ntv.de заявил глава комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как выразился политик, Путину "удалось обмануть людей, заставив их поверить в то, что он всерьез заинтересован в переговорах", хотя на деле "Россия хочет уничтожить Украину, и в этом нет абсолютно никаких сомнений".

"Прекращение огня без вывода войск дало бы Путину только желанную передышку, чтобы перебросить на передовую больше солдат и боевой техники", – подчеркнул депутат от СДПГ, добавив, что это повышает риски и для других соседей РФ.

Читайте также: В приоритете – бесплатная помощь. У Байдена объяснили, почему пока не используют ленд-лиз

Рот считает, что и дефицит компетентных военных и боевой техники на пятом месяце войны "создает огромные проблемы для Москвы", причем не в последнюю очередь из-за западных санкций против ОПК РФ.

Он напомнил, что РФ – страна с наибольшим арсеналом ядерного оружия, которая "слабо себя показала" в войне против Украины.

"А когда дело доходит до технологий будущего, Россия – совсем карлик, и западные санкции еще больше ослабят ее. Россия – усталый, больной колосс, однобоко опирающийся на ограниченное сырье и военную мощь, который изрядно пошатнулся. <...> Я призываю вас быть более уверенными в себе", – обратился он к согражданам и союзникам, которые могут сомневаться в том, что Россию можно победить в Украине.

Читайте также: Депутат Бундестага: Безопасность Германии нужно защищать не "потом", а сейчас – в Украине

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия санкции война владимир путин перемирие Михаэль Рот
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 