Путин снова нападет, если будет прекращение огня без вывода войск РФ – депутат Бундестага

Если сейчас прекратить боевые действия без вывода российских войск с территории Украины, это лишь даст диктатору РФ Владимиру Путину необходимую для его армии передышку, и закончится такое "перемирие" продолжением вторжения с новыми силами. Об этом немецкому ресурсу ntv.de заявил глава комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот.

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Как выразился политик, Путину "удалось обмануть людей, заставив их поверить в то, что он всерьез заинтересован в переговорах", хотя на деле "Россия хочет уничтожить Украину, и в этом нет абсолютно никаких сомнений".

"Прекращение огня без вывода войск дало бы Путину только желанную передышку, чтобы перебросить на передовую больше солдат и боевой техники", – подчеркнул депутат от СДПГ, добавив, что это повышает риски и для других соседей РФ.

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Рот считает, что и дефицит компетентных военных и боевой техники на пятом месяце войны "создает огромные проблемы для Москвы", причем не в последнюю очередь из-за западных санкций против ОПК РФ.

Он напомнил, что РФ – страна с наибольшим арсеналом ядерного оружия, которая "слабо себя показала" в войне против Украины.

"А когда дело доходит до технологий будущего, Россия – совсем карлик, и западные санкции еще больше ослабят ее. Россия – усталый, больной колосс, однобоко опирающийся на ограниченное сырье и военную мощь, который изрядно пошатнулся. <...> Я призываю вас быть более уверенными в себе", – обратился он к согражданам и союзникам, которые могут сомневаться в том, что Россию можно победить в Украине.

Германский министр иностранных дел Бербок не видит никакой возможности вести с Россией какие-либо переговоры о завершении войны, и отвергает призыв некоторых соотечественников о немедленном прекращении огня и поставок Украине вооружений.

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Евгений Пилипенко

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