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Мельник предложил премьеру Саксонии "засунуть голову в морозилку для заморозки фантазий"

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 11:49
Мельник предложил премьеру Саксонии
Андрей Мельник (Фото: EPA)

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил заморозить полномасштабную войну России против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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Мельник сказал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову (Кречмера. — Прим. ред.) в морозильную камеру, чтобы заморозить свои воспаленные фантазии".

"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", — заявил Мельник.

Напомним, Кречмер выступает за "скорейшее замораживание" полномасштабной войны России против Украины, которую он называет "украинским конфликтом", и продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ.

СПРАВКА. Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, прошлым министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьер-министром земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг (лоббистка Путина) поехал на Петербургский экономический форум, где в кулуарах встретился с Путиным и высказывался за отмену санкций против РФ.

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Дмитрий Гриниченко
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Россия Украина Германия война андрей мельник
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