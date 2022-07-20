Мельник предложил премьеру Саксонии "засунуть голову в морозилку для заморозки фантазий"
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил заморозить полномасштабную войну России против Украины. Об этом он написал в Twitter.
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Мельник сказал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову (Кречмера. — Прим. ред.) в морозильную камеру, чтобы заморозить свои воспаленные фантазии".
"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", — заявил Мельник.
Напомним, Кречмер выступает за "скорейшее замораживание" полномасштабной войны России против Украины, которую он называет "украинским конфликтом", и продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ.
- Канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что "продиктованного Россией мира" не должно быть, а лидер ХДС Фридрих Мерц, побывав в Украине, заявляет, что она должна выиграть войну.
- 19 июля экс-министр из партии Шольца осудил немцев за "воинственный дух" и призвал "понять Россию".
- В Бундестаге напомнили Шольцу: "Мы столкнемся с историческими проблемами, мало помогая Украине".
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