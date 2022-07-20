Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил заморозить полномасштабную войну России против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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Мельник сказал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову (Кречмера. — Прим. ред.) в морозильную камеру, чтобы заморозить свои воспаленные фантазии".

"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", — заявил Мельник.

Напомним, Кречмер выступает за "скорейшее замораживание" полномасштабной войны России против Украины, которую он называет "украинским конфликтом", и продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ.

СПРАВКА. Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, прошлым министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьер-министром земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( . Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, прошлым министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьер-министром земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( лоббистка Путина ) поехал на Петербургский экономический форум, где в кулуарах встретился с Путиным и высказывался за отмену санкций против РФ.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что "продиктованного Россией мира" не должно быть, а лидер ХДС Фридрих Мерц, побывав в Украине, заявляет, что она должна выиграть войну.

19 июля экс-министр из партии Шольца осудил немцев за "воинственный дух" и призвал "понять Россию".

В Бундестаге напомнили Шольцу: "Мы столкнемся с историческими проблемами, мало помогая Украине".

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Дмитрий Гриниченко

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