"Остановить Путина с его неоколониальным курсом". Шольц готовит немцев к долгим санкциям

Канцлер Германии Олаф Шольц в статье для FAZ призвал немцев готовиться к дальнейшим трудностям из-за санкций против России, так как необходимо остановить российского диктатора Владимира Путина "с его неоколониальным" курсом". Об этом сообщает T-online.

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Шольц призвал жителей Германии готовиться к более длительным санкциям против России и трудностям из-за них.

"В любом случае Путина надо остановить с его "неоколониальным" курсом", – заявил Шольц.

Подразумевая последствия для Германии, он добавил: "Этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как наша. Нам понадобится выносливость".

Он заявил, что Западу с самого начала было ясно, что, возможно, придется сохранять санкции в течение длительного времени. Канцлер Германии подчеркнул, что "Путин должен ясно понять, что продиктованный Россией мир не отменит ни одной санкции".

По словам Шольца, санкционное давление на РФ не только показывает солидарность с Украиной, но и обеспечивает собственную защиту Европы.

"Если мы сейчас не будем противодействовать агрессии Путина, то он может продолжить", – сказал канцлер, подчеркнув, что НАТО больше не исключает возможность нападения России на территорию стран-членов Альянса.

Результаты опроса, проведенного ZDF Politbarometer на 12-14 июля этого года, показывают: большинство немцев (70%) поддерживают курс правительства Германии на поддержку Украины.

По данным опроса института Insa, почти половина немцев считают, что санкции против РФ за ее вторжение в Украину, вредят Германии больше, чем России.

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Оксана Житнюк

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