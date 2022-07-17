Каждый второй немец считает, что Германия вредит себе санкциями больше, чем РФ – опрос

Почти половина немцев считают, что санкции против РФ за ее вторжения в Украину, вредят Германии больше, чем России. Об это свидетельствуют результаты опроса института Insa, передает издание Bild am Sonntag.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Около 47% опрошенных немцев высказали сомнение по поводу санкций и считают, что они вредят больше Германии, чем стране-агрессору России.

36% выступают за то, что ущерб от санкций примерно одинаковый, как для Германии, так и РФ.

Меньшинство, 12% опрошенных респондентов высказали мнение, что Россия страдает от санкций больше.

Читайте также:Бербок исключила смягчение санкций против России

Также, исследование показало, что немцы ожидают на экономический спад в стране. Большинство немцев, около 74%, готовятся к финансовому спаду и росту безработицы. Еще 83% считают, что цены продолжат расти.

Читайте также:"Ситуация серьезная". В правительстве ФРГ призвали немцев экономить свет и газ

Около 63% опрошенных ждут, что Германия объявит так называемый режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса. Еще 83% думаю, что будут ограничения по потреблению энергии и для частных домохозяйств.

Опрос проводил исследовательский институт Insa в пятницу, 15 июля, среди 1003 респондентов в Германии.

Результатам опроса, проведенного ZDF Politbarometer на 12-14 июля этого года показывают, что большинство немцев (70%) поддерживают курс правительства Германии на поддержку Украины.

Читайте также: Депутат Бундестага: Безопасность Германии нужно защищать не "потом", а сейчас – в Украине

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.