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Норвегия отправляет Украине противотанковые ракеты Hellfire

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 15:23
Норвегия отправляет Украине противотанковые ракеты Hellfire - Фото
Учения с установками Hellfire (Фото - Jonny Karlsen / Armed Forces of Norway)

Норвегия передает Украине в качестве военной помощи противотанковые ракеты с лазерным наведением Hellfire. Об этом сообщает министерство обороны страны.  

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Пакет помощи включает около 160 ракет, пусковые установки и системы наведения на цель, а также приборы ночного видения (как прицелы, так и бинокли и другие системы наблюдения) из запасов норвежской армии.

Передачу ракет подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам на сегодняшней встрече Рамштайн-5. Министр сказал, что оружие передано по запросу Украины для противодействия российскому вторжению. Поскольку ракеты Hellfire могут использоваться как против наземных, так и против морских целей, они находились на вооружении норвежских береговых подразделений сил спецопераций.  

Отмечается, что украинские военнослужащие уже прошли в Норвегии курс обучения по использованию этих систем.

Ракеты Hellfire первоначально создавались в рамках концепции "воздух-земля" как оружие вертолетов для поражения наземных целей, но в дальнейшем для их запуска стали использоваться установки на автомобильных шасси и даже наземные переносные комплексы. 

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Сергій Бережний
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