Шольц заявил о решающей роли немецкого оружия на востоке. Но снова открестился от танков

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что немецкое оружие играет решающую роль в битве на востоке Украины. Но Берлин не торопится давать боевые танки. Соответствующее заявление канцлер сделал на пресс-конференции, передает Politico.

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"Можно сказать, что то самое оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, имеет решающее значение для развития конфликта на востоке Украины", – сказал Шольц о САУ Panzerhaubitze 2000, зенитках Gepard и более легком оружии.

Он также отметил, что Германия вскоре поставит Украине новейшую систему ПВО IRIS-T, которая еще даже не стоит на вооружении немецкой армии.

Однако он снова не дал четкого ответа на возможность поставки танков Leopard и БМП Marder. По его словам, такие шаги должны быть согласованы с союзниками.

"Позиция всего немецкого правительства – всех его членов и партий, которые его поддерживают – по-прежнему состоит в том, что не будет никаких односторонних действий Германии", – сказал он.

При этом глава МИД Германии Анналена Бербок в недавнем интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвала коалицию союзников Украины не затягивать с решением о танках.

13 сентября Шольц 1,5 часа разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Канцлер объяснял ему: никакой дипломатии без вывода войск РФ из Украины быть не может.

14 сентября советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что для финального удара по России нужны западные РСЗО, ПВО, танки и БТРы.

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Марко Сировой

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