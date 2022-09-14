MLRS, ПВО, танки и БТРы. Подоляк перечислил необходимое для "финального удара" по России
14.09.2022, 18:17
M270 MLRS (фото — пресс-служба NATO)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников Украины помочь ускорить окончание войны и выбить войска РФ, предоставив ВСУ соответствующее вооружение.
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Подоляк отметил, что для изгнания РФ из Украины необходимо:
1. MLRS (разрушение тыловой логистики).
2.Танки и БТРы (освобождение территории).
3.ПВО/ПРО (защита критической инфраструктуры).
4. Беспилотники (наведение, точечное поражение).
"Пора нанести финальный удар по Империи Зла", – добавил советник главы ОП.
- 6 сентября сообщалось, что Германия передала ВСУ четыре самоходных зенитных установки Gepard, а также контрбатарейный радар Cobra. 13 сентября к списку добавились еще четыре "Гепарда".
- Компания Rheinmetall отремонтировала для Украины 16 боевых машин пехоты Marder, но правительство ФРГ не дает лицензию на экспорт.
- Ожидается, что Германия передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году.
- За день до пятого Рамштайна президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $675 млн. В пакет войдут ракеты HARM, снаряды GMLRS для HIMARS, четыре легкие гаубицы 105-мм и 36 000 снарядов к ним, 1000 артснарядов RAAM, 100 бронемашин Humvee и другое оборудование.
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