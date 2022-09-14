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MLRS, ПВО, танки и БТРы. Подоляк перечислил необходимое для "финального удара" по России

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 18:17
MLRS, ПВО, танки и БТРы. Подоляк перечислил необходимое для
M270 MLRS (фото — пресс-служба NATO)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников Украины помочь ускорить окончание войны и выбить войска РФ, предоставив ВСУ соответствующее вооружение.  

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Подоляк отметил, что для изгнания РФ из Украины необходимо:

1. MLRS (разрушение тыловой логистики).

2.Танки и БТРы (освобождение территории).

3.ПВО/ПРО (защита критической инфраструктуры).

4. Беспилотники (наведение, точечное поражение).

"Пора нанести финальный удар по Империи Зла", – добавил советник главы ОП.

  • 6 сентября сообщалось, что Германия передала ВСУ четыре самоходных зенитных установки Gepard, а также контрбатарейный радар Cobra. 13 сентября к списку добавились еще четыре "Гепарда".
  • Компания Rheinmetall отремонтировала для Украины 16 боевых машин пехоты Marder, но правительство ФРГ не дает лицензию на экспорт.
  • Ожидается, что Германия передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году. 
  • За день до пятого Рамштайна президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $675 млн. В пакет войдут ракеты HARM, снаряды GMLRS для HIMARS, четыре легкие гаубицы 105-мм и 36 000 снарядов к ним, 1000 артснарядов RAAM, 100 бронемашин Humvee и другое оборудование.

Читайте также: Подоляк: Система круговых поставок не работает. Германия, мы ждем твоего слова

Оксана Житнюк
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война пво военная помощь бтр михаил подоляк MLRS
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