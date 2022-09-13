Германия передала ВСУ еще четыре самоходных зенитки Gepard и 65 медхолодильников
13.09.2022, 19:43
ЗСУ Gepard (фото — Bundeswehr, Michael Mandt)
Украина получила от Германии еще четыре самоходных зенитных системы Gepard и 65 холодильных установок для медицинских материалов, сообщило минобороны ФРГ.
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Министерство обороны Германии обновило список техники и материалов, которые были переданы Украине в качестве военной помощи.
Согласно опубликованным данным, с прошлой недели к списку добавились четыре зенитных самоходных установки Gepard (с теми, что были переданы ранее – 24) и 65 холодильных установок для медицинских материалов (ранее были переданы только 2).
- 6 сентября сообщалось, что Германия передала ВСУ четыре самоходных зенитных установки Gepard, а также контрбатарейный радар Cobra.
- Компания Rheinmetall отремонтировала для Украины 16 боевых машин пехоты Marder, но правительство ФРГ не дает лицензию на экспорт.
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