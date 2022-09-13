В Германии отремонтировали 16 Marder для ВСУ, но правительство Шольца блокирует экспорт

Немецкая оружейная компания Rheinmetall отремонтировала 16 боевых машин пехоты Marder, но правительство ФРГ не дает лицензию на экспорт. Об этом сообщает канал ARD со ссылкой на ответ компании на информационный запрос.

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В компании заявили, что за свой счет восстановили 16 БМП Marder из старых запасов Бундесвера, но пока нет экспортной лицензии от правительства Олафа Шольца, чтобы была возможность отправить их в Украину.

Rheinmetall уже приступила к обработке еще 14 Marder и при необходимости может снова использовать еще 70 машин из старых запасов.

Правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину бронетранспортеров или основных боевых танков западного образца, ссылаясь на такого рода соглашения с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.

СПРАВКА. БМП Marder была создана в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 3 000 машин. На время принятия на вооружение Marder по параметрам защищённости превосходила известные западные машины и обладала высокой скоростью движения по пересечённой местности, что позволяло ей действовать совместно с танками Leopard в качестве составной части ударной группы.

Rheinmetall еще в апреле запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder, но получил отказ.

12 июня сообщалось, что концерн Rheinmetall готов отправить ВСУ первые БТР Marder, если на то будет отмашка правительства канцлера Олафа Шольца.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее раскритиковал Германию за медленную военную помощь Украине.

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Дмитро Гриниченко

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