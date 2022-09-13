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В Германии отремонтировали 16 Marder для ВСУ, но правительство Шольца блокирует экспорт

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 18:21
В Германии отремонтировали 16 Marder для ВСУ, но правительство Шольца блокирует экспорт - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкая оружейная компания Rheinmetall отремонтировала 16 боевых машин пехоты Marder, но правительство ФРГ не дает лицензию на экспорт. Об этом сообщает канал ARD со ссылкой на ответ компании на информационный запрос.

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В компании заявили, что за свой счет восстановили 16 БМП Marder из старых запасов Бундесвера, но пока нет экспортной лицензии от правительства Олафа Шольца, чтобы была возможность отправить их в Украину. 

Rheinmetall уже приступила к обработке еще 14 Marder и при необходимости может снова использовать еще 70 машин из старых запасов.

Правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину бронетранспортеров или основных боевых танков западного образца, ссылаясь на такого рода соглашения с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.

СПРАВКА. БМП Marder была создана в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 3 000 машин. На время принятия на вооружение Marder по параметрам защищённости превосходила известные западные машины и обладала высокой скоростью движения по пересечённой местности, что позволяло ей действовать совместно с танками Leopard в качестве составной части ударной группы.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь олаф шольц
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