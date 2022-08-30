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У Дуды раскритиковали выступление Шольца: Германия пытается что-то выиграть для себя

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 14:01
У Дуды раскритиковали выступление Шольца: Германия пытается что-то выиграть для себя - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох раскритиковал выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца в Чехии 29 августа и заявил, что Германия пытается "что-то выиграть для себя" из войны России против Украины. Об этом он сообщил в интервью Польскому радио 24, цитирует его PAP.

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По его словам, когда 29 августа в Праге Шольц говорил о дальнейшем расширении Европейского союза, приняв страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию, то "пытался выиграть для Германии что-то на том, что происходит вокруг Украины". 

"Так было в 2015 году, так это и сейчас. Немецкая риторика изменилась, а вот намерения — нет", — сказал он. 

Кумох отметил, что возможная отсрочка вступления Украины в ЕС неприемлема для Польши и для "определенной части государств". 

Представитель президента Польши также заявил, что в "дипломатических кругах вокруг Украины" ведутся "серьезные дебаты" о возможности "мира любой ценой и мира в обмен на территории" или же войны до поражения России. 

"С другой стороны, конечно, Польша, США, Великобритания. Конечно, никто не будет открыто говорить о том, что они хотели бы территориальных уступок, поскольку это противоречит международному праву, тогда как некоторые действия Германии явно двигаются в этом направлении", — подчеркнул Кумох. 

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Дмитрий Гриниченко
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Германия война польша олаф шольц
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