Глава МИД Германии: Мы не знаем, сможет ли Украина победить, но сделаем для этого все

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не знает, сможет ли Украина победить в войне с Россией, но отметила, что ФРГ сделает для этого все возможное. Об этом она сообщила в интервью каналу ZDF.

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По ее словам, Украина уже шесть месяцев борется за свою свободу и за "европейский мирный порядок". Она отметила, что Германия сделает все для победы Украины, однако сказала, что не знает, сможет ли Украина одержать победу над Россией, назвав это "жестокой реальностью".

Бербок сказала, что немецкие поставки оружия находятся на "тонкой грани", а в Германии образовался "абсолютный дефицит" собственных запасов вооружений.

"С украинской точки зрения, конечно, вчера лучше делать поставки, чем сегодня. Однако Германия также должна думать в среднесрочной перспективе. Из-за проблемы с оружием в Германии военная промышленность должна была специально производить материалы для Украины", — заявила министр.

В начале апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предела по поставкам Украине оружия со складов Бундесвера.

Однако в июле экс-посол в Берлине Андрей Мельник сообщил, что, по его инсайдам, еще есть возможность поставлять оружие со складов армии ФРГ.

25 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ведет переговоры об обучении ВСУ на танках Leopard.

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Дмитрий Гриниченко

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