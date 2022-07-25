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Резников: Украина ведет переговоры об обучении ВСУ на танках Leopard

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 14:53
Резников: Украина ведет переговоры об обучении ВСУ на танках Leopard - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас ведет переговоры с одной из европейских стран о поставках немецких боевых танков Leopard. Первые танки будут использовать для обучения украинских военных на полигонах в странах Балтии. Об этом он сообщил в эфире телемарафона в понедельник. 

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"Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, в которых есть танки Leopard. Они готовы нам их передать", – сказал Резников.

По его словам, первые несколько десятков танков Украина получит для обучения Вооруженных Сил Украины на полигонах, скорее всего, в странах Балтии.  

"После того, как танковые экипажи будут готовы, будем продолжать параллельно вести разговор о вооружении украинских Вооруженных сил современными танками", – сказал Резников.

По словам Резникова, речь идет о переговорах о поставках не только танков Leopard, но и другой боевой техники. 

"Мы также стараемся убедить наших партнеров, что это могут быть и Abrams американского производства",  – добавил Резников.

Танк Leopard 2A4 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место. Машина относится к дорогостоящим. Вооружение, в частности боеприпасы, от модификации к модификации стабильно находится на высоком мировом уровне. В 2015 году The National Interest заявил что Leopard 2А7 можно считать лучшим танком в мире из всех находящихся на боевом посту, отмечая что Леопард 2 очень сбалансированный, прекрасно продуманный и сконструированный танк.

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Наталия Фреик
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Алексей Резников война танки военная помощь Leopard
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