Резников: Украина ведет переговоры об обучении ВСУ на танках Leopard
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас ведет переговоры с одной из европейских стран о поставках немецких боевых танков Leopard. Первые танки будут использовать для обучения украинских военных на полигонах в странах Балтии. Об этом он сообщил в эфире телемарафона в понедельник.
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"Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, в которых есть танки Leopard. Они готовы нам их передать", – сказал Резников.
По его словам, первые несколько десятков танков Украина получит для обучения Вооруженных Сил Украины на полигонах, скорее всего, в странах Балтии.
"После того, как танковые экипажи будут готовы, будем продолжать параллельно вести разговор о вооружении украинских Вооруженных сил современными танками", – сказал Резников.
По словам Резникова, речь идет о переговорах о поставках не только танков Leopard, но и другой боевой техники.
"Мы также стараемся убедить наших партнеров, что это могут быть и Abrams американского производства", – добавил Резников.
- 12 июня немецкое издание Spiegel сообщило со ссылкой на берлинские правительственные круги, что власти Германии якобы заблокировали возможные планы Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.
- Правительство Испании было готово провести обучение украинских танкистов, а также передать зенитно-ракетные комплексы.
- Как выразился в середине июля немецкий депутат о политике Берлина: "Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard".
- 23 июля глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Берлин хочет найти новый способ передачи ВСУ тяжелых вооружений. 25 июля стало известно, что в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ немецкие основные танки Leopard.
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