Бербок: Безумный план Путина провалился, но переговоры с ним до сих пор бесполезны
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит перспектив для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в интервью каналу ZDF.
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По ее словам, к счастью, по прошествии шести месяцев большой войны России против Украины стало понятно, что "безумный план" Путина по быстрому захвату Украины и свержению правительства "пока не сработал".
Она считает, что переговоры с Россией о прекращении войны сегодня не актуальны, министр отметила, что до 24 февраля "было сделано все, чтобы предотвратить войну дипломатическим путем".
Бербок сказала, что Путин решил сорвать все возможные мирные переговоры и уже полгода пытается уничтожить Украину.
- Ранее дипломат говорила, что Путин отказывается от дипломатических переговоров даже по самым простым вопросам, таким как международное гуманитарное право, и никак не реагирует на попытки посредничества.
- Она подвергла резкой критике недавнее заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о планах Кремля свергнуть украинское правительство и полностью захватить Украину.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.
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