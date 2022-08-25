Бербок: Безумный план Путина провалился, но переговоры с ним до сих пор бесполезны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит перспектив для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в интервью каналу ZDF.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, к счастью, по прошествии шести месяцев большой войны России против Украины стало понятно, что "безумный план" Путина по быстрому захвату Украины и свержению правительства "пока не сработал".

Она считает, что переговоры с Россией о прекращении войны сегодня не актуальны, министр отметила, что до 24 февраля "было сделано все, чтобы предотвратить войну дипломатическим путем".

Бербок сказала, что Путин решил сорвать все возможные мирные переговоры и уже полгода пытается уничтожить Украину.

Читайте также: Госдеп о целях США в войне: Украина должна иметь как можно больше рычагов на переговорах

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.