Глава МИД Германии: Путин отказывается от переговоров даже по самым простым темам

Российский диктатор Владимир Путин отказывается от дипломатических переговоров даже по самым простым вопросам, таким как международное гуманитарное право, и никак не реагирует на попытки посредничества. Об этом сегодня сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Spiegel.

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