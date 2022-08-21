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Глава МИД Германии: Путин отказывается от переговоров даже по самым простым темам

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 23:05
Глава МИД Германии: Путин отказывается от переговоров даже по самым простым темам - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин отказывается от дипломатических переговоров даже по самым простым вопросам, таким как международное гуманитарное право, и никак не реагирует на попытки посредничества. Об этом сегодня сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Spiegel.

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Бербок считает, что если прекращения войны невозможно добиться путем переговоров, тогда у Германии есть выбор между "ничего не делать" или оказанием Украине военной поддержки. Но альтернативой оказанию военной помощи было бы "просто бросить миллионы людей на произвол судьбы", – заявила министр.

"Федеральное правительство пытается делать это в меру своей совести, всем, что у него есть, но не становясь при этом участником войны", – сказала Бербок.

  • 27 июля Бербок сообщила, что Германия намерена передать Украине систему ПВО IRIS-T, которую изготовили по заказу другого государства.
Сергей Бережной
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Германия военная помощь Анналена Бербок
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