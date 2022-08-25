Госдеп о целях США в войне: Украина должна иметь как можно больше рычагов на переговорах

Украина должна иметь как можно больше рычагов на переговорах с Россией, получив максимально укрепленные позиции на поле боя. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о целях США в войне России против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина сама должна определить, что для нее будет успехом в войне.

"Нам было ясно, что дипломатия — единственный способ положить конец этому конфликту, но Россия постоянно не показывала никаких признаков того, что она готова серьезно участвовать в переговорах", — сказал Патель.

Он отметил, что США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии, а поэтому сосредоточены на том, чтобы максимально укрепить позиции Украины на поле боя для наличия как можно большего количество рычагов влияния на Россию за столом переговоров, когда Москва будет готова к дипломатии.

"Украина постоянно демонстрировала свою приверженность мирному прекращению конфликта путем переговоров, и мы считаем, что если и когда Россия будет готова действовать добросовестно, Украина будет такой же", — заявил представитель Госдепа.

Читайте также: "Наша цель". Эрдоган публично подтвердил желание организовать встречу Зеленского и Путина

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.