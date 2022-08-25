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Госдеп о целях США в войне: Украина должна иметь как можно больше рычагов на переговорах

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 08:58
Госдеп о целях США в войне: Украина должна иметь как можно больше рычагов на переговорах - Фото
Представитель Госдепа Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

Украина должна иметь как можно больше рычагов на переговорах с Россией, получив максимально укрепленные позиции на поле боя. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о целях США в войне России против Украины. 

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По его словам, Украина сама должна определить, что для нее будет успехом в войне. 

"Нам было ясно, что дипломатия — единственный способ положить конец этому конфликту, но Россия постоянно не показывала никаких признаков того, что она готова серьезно участвовать в переговорах", — сказал Патель.

Он отметил, что США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии, а поэтому сосредоточены на том, чтобы максимально укрепить позиции Украины на поле боя для наличия как можно большего количество рычагов влияния на Россию за столом переговоров, когда Москва будет готова к дипломатии. 

"Украина постоянно демонстрировала свою приверженность мирному прекращению конфликта путем переговоров, и мы считаем, что если и когда Россия будет готова действовать добросовестно, Украина будет такой же", — заявил представитель Госдепа.

Читайте также: "Наша цель". Эрдоган публично подтвердил желание организовать встречу Зеленского и Путина 

Дмитрий Гриниченко
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США война госдеп переговоры с россией
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