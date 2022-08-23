Американские дипломаты не собираются покидать Киев, несмотря на угрозу ударов – Белый дом

По словам высокопоставленного представителя администрации Президента США Джо Байдена, Госдепартамент не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на опасения, что Россия активизирует обстрел украинской территории в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN.

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По словам чиновника, хотя в ближайшие дни дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, в настоящее время они не собираются покидать Киев.

Вместе с тем, он призвал американских граждан покинуть территорию Украины.

"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни... Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – сказал представитель Госдепартамента.

В Воздушных силах ВСУ не исключают, что РФ может готовить "поздравления" ко Дню Независимости в виде ракетных ударов.

В Генштабе в очередной раз призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытия.

Вадим Ребрина

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