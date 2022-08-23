UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Американские дипломаты не собираются покидать Киев, несмотря на угрозу ударов – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 22:57
Американские дипломаты не собираются покидать Киев, несмотря на угрозу ударов – Белый дом - Фото
Фото – посольство США в Украине

По словам высокопоставленного представителя администрации Президента США Джо Байдена, Госдепартамент не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на опасения, что Россия активизирует обстрел украинской территории в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам чиновника, хотя в ближайшие дни дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, в настоящее время они не собираются покидать Киев.

Вместе с тем, он призвал американских граждан покинуть территорию Украины.

"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни... Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – сказал представитель Госдепартамента.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США Госдепартамент Посольство США
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 