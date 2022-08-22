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Генштаб призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и ходить в укрытия

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 10:12
Генштаб призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и ходить в укрытия - Фото
Карта воздушной тревоги (Фото: alerts.in.ua)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Военные призвали украинцев сразу идти в укрытие при сигнале воздушной тревоги. 

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Россия "может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое". 

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое. Таков у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же самое постоянно – противное и жестокое", – сказал он.

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Дмитрий Гриниченко
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воздушная тревога война генштаб
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