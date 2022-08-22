Генштаб призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и ходить в укрытия

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Военные призвали украинцев сразу идти в укрытие при сигнале воздушной тревоги.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Россия "может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое".

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое. Таков у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же самое постоянно – противное и жестокое", – сказал он.

С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.

Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные громады ввели несколько новых сигналов тревоги, предупреждающих о различных видах опасности.

12 августа в Киевской ГВА опубликовали алгоритм действий для собственников и посетителей торгово-развлекательных центров во время воздушной тревоги.

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Дмитрий Гриниченко

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