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Метро в Киеве сократит время работы на четыре дня

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 18:27
Метро в Киеве сократит время работы на четыре дня - Фото
Метро Киева

С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

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Там напомнили, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции как укрытие работают круглосуточно.

Также в метрополитене напомнили о работе подземных станций во время комендантского часа (с 23:00 до 05:00) на время воздушной тревоги:

- при входе в метрополитен как укрытие обязательно иметь документ-удостоверение личности;

- проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;

- ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

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Вадим Ребрина
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киев метро
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