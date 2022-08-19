Метро в Киеве сократит время работы на четыре дня
С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
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Там напомнили, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции как укрытие работают круглосуточно.
Также в метрополитене напомнили о работе подземных станций во время комендантского часа (с 23:00 до 05:00) на время воздушной тревоги:
- при входе в метрополитен как укрытие обязательно иметь документ-удостоверение личности;
- проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;
- ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.
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