Владельцы или арендаторы помещений не могут отказывать людям в доступе к укрытию – КГГА

Владельцы или арендаторы помещений, где расположены объекты гражданской защиты населения – укрытия, обязаны обеспечивать свободный доступ к ним во время воздушной тревоги. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба администрации.

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"Те, кто не понимает эту необходимость в военное время, могут освободить эти помещения и отдать их другим владельцам", – сказал Пантелеев.

По его словам, город совместно со спасателями и правоохранительными органами будет реагировать на случаи недопуска людей в укрытие.

Чиновник проверил одно из укрытий в Святошинском районе на бульваре Вернадского. Местные жители обращались с жалобами о том, что владелец подвального помещения создает препятствия для пребывания людей в укрытии во время воздушной тревоги.

"Если в здании есть укрытие, оно остается укрытием независимо от формы собственности или управления, независимо от смены арендатора или собственника. И во время военного положения эти помещения должны использоваться по назначению. Подобные ситуации будем решать, инспектируя помещения с представителями полиции и сил гражданской защиты", – сказал замглавы КГГА.

Также, по словам Пантелеева, укрытия должны иметь освещение, нормальное санитарное состояние для пребывания людей, в том числе маленьких детей.

1 августа столичные власти решили останавливать наземный транспорт в Киеве во время воздушных тревог. Метро и до этого не ездило во время тревог через мосты и по наземным участкам красной линии на левом берегу.

В КГГА опубликовали алгоритм действий для собственников и посетителей торгово-развлекательных центров во время воздушной тревоги.

Вадим Ребрина

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