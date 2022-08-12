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Работа ТРЦ Киева во время воздушной тревоги. Военная администрация создала алгоритм

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 17:23
Работа ТРЦ Киева во время воздушной тревоги. Военная администрация создала алгоритм - Фото
ТРЦ Gulliver в Киеве (Фото: kyivmaps.com)

В Киевской городской военной администрации опубликовали алгоритм действий для собственников и посетителей торгово-развлекательных центров во время воздушной тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

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Собственникам ТРЦ необходимо обеспечить готовность системы оповещения, определить ближайшие укрытия для посетителей и персонала, обозначить маршруты эвакуации в укрытия, открыть двери запасных выходов, разработать четкую инструкцию для сотрудников и разместить на видном месте информацию для посетителей насчет действий во время тревоги.

Также необходимо периодически напоминать посетителям об алгоритме действий в случае угрозы, организовать быструю эвакуацию ТРЦ в случае угрозы, проверить помещение на отсутствие людей после эвакуации и ввести ограничения насчет количества посетителей при необходимости. 

Посетителям рекомендуют ознакомиться с алгоритмом действий в случае чрезвычайной ситуации, не оставлять детей без присмотра, внимательно следить за сигналами тревоги, выполнять указания администрации заведения и в случае объявления эвакуации немедленно покинуть помещение. 

Людям не стоит пользоваться лифтами во время эвакуации, рекомендуется быстро спуститься в укрытие во время тревоги или оперативно спрятаться в случае отсутствия защитного сооружения поблизости. 

Граждан призвали правильно оценивать ситуацию, избегать паники и предоставлять помощь окружающим в случае необходимости. 

Читайте также: Киев. Петиция об отмене остановки транспорта во время тревоги набрала голоса 

Дмитрий Гриниченко
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воздушная тревога война киев трц
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