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В Киеве наземный общественный транспорт начнут останавливать на время воздушной тревоги

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 12:17
В Киеве наземный общественный транспорт начнут останавливать на время воздушной тревоги - Фото
Фото: КГГА

Совет обороны Киева решил, что во время воздушных тревог наземный общественный транспорт в городе нужно останавливать. Пассажирам придется покидать салон и идти к ближайшему укрытию, говорится в сообщении городской администрации.

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Решение приняли после того, как несколько дней назад Россия ударила по остановке общественного транспорта в Николаеве кассетными снарядами. В результате обстрела погибли пять человек.

Метро по-прежнему во время воздушной тревоги не будет ездить по наземным участкам и будет закрывать работу станций открытого типа. Под землей поезда будут ходить.

"По рекомендациям ГСЧС с сегодняшнего дня город вводит обязательные правила работы всего общественного транспорта, в том числе и наземного, во время воздушной тревоги. Согласно решению Совета обороны города Киева, КП "Киевпасстранс" и руководители частных компаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, во время воздушной тревоги должны останавливать движение транспорта, выбрав безопасное место в соответствии с Правилами дорожного движения, и обеспечить для пассажиров возможность покинуть салон. После этого пассажиры должны пройти к ближайшему укрытию", — сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Карта укрытий размещена на официальном портале города Киева и в мобильном приложении Киев Цифровой.

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Андрей Водяный
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