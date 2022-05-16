В Киеве вернули плату за проезд. Метро сокращает интервалы до 5-7 минут

С 16 мая в Киеве вернули плату за проезд в общественном транспорте. Заместительница начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон в интервью ЦТС сообщила, что это будет сопровождаться существенным сокращением интервала движения поездов.

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"С сегодняшнего дня интервалы будут по 5-7 минут в пиковое время", – пообещала она.

До войны поезда ходили чаще, но тогда и пассажиропоток был больше. До пандемии коронавируса метрополитеном ежедневно пользовались 1,5 млн пассажиров, а перед войной – около 1 млн.

Сейчас пассажиропоток в разы меньше, чем раньше, рассказала Макогон.

На отдельных станциях до сих пор живут около 100 человек, но городские власти предлагают им варианты для переезда в места временного проживания.

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева остаются старыми – 8 гривень за разовую поездку.

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России, общественный транспорт в Киеве начал работать безвозмездно.

В ноябре 2021 года КГГА объявила о намерении повысить стоимость проезда в транспорте до 20 грн за поездку (для держателей карты киевлянина – 12 грн). Новый тариф должен был вступить в силу после окончания отопительного сезона.

Андрей Водяный

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