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Россия ударила по остановке в Николаеве кассетными снарядами: "12 человек лежат на земле"

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 10:15
Россия ударила по остановке в Николаеве кассетными снарядами:
Иллюстративное фото: Telegram/Александр Сенкевич
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Российские оккупанты ударили с временно оккупированной территории Херсонской области по прифронтовому Николаеву из реактивных систем залпового огня, рассеяв по городу кассетные боеприпасы. Об обстреле сообщили жители в оккупации, прилеты подтвердил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

Позднее стало известно, что снаряды разорвались у остановки общественного транспорта, есть погибшие и раненые.

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"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые", – написал он.

ОБНОВЛЕНО в 10:42. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, снаряды россиян разорвались около остановки общественного транспорта: "12 человек лежат на земле, скорые поехали, работают".

ОБНОВЛЕНО в 10:43. На данный момент известно о 4 погибших и 7 раненых, добавил Ким.

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

Евгений Пилипенко
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обстрел война Николаев РСЗО кассетные боеприпасы
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