Украинские "Длинные Нептуны" успешно ударили ночью по России – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В ночь на 14 ноября Украина успешно применила по территории РФ ракеты собственного производства "Длинный Нептун". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после докладов главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского и командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко.

"Этой ночью наши воины успешно применили "длинные нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты", – заявил президент.

