Дроны атаковали несколько регионов РФ: есть попадание в нефтебазу – видео

В ночь на 14 ноября дроны атаковали несколько российских городов. Под ударом оказались Новороссийск, Саратов, Волгоградская область, в результате чего повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Местные жители делились в пабликах видеозаписями прилетов и пожаров.

Утром 14 ноября Министерство обороны РФ сообщило о якобы сбивании 216 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего из них – 66 – над территорией Краснодарского края.

При этом губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил, что "фрагменты беспилотников задели нефтебазу комплекса "Шесхарис", контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту". Обломками беспилотников также повреждены четыре многоквартирных дома и два частных. Выезд из города был ограничен.

В местных пабликах жители делились видео с места событий, где видны взрывы и пожары. Свидетели сообщают как минимум о пяти прилетах.

Угроза БПЛА была объявлена и в Саратовской области. В Министерстве обороны сообщили о якобы сбитых 45 беспилотных летательных аппаратах, при этом губернатор области Роман Бусаркин рассказал о "повреждениях гражданской инфраструктуры" в результате аварии. В регионе также временно ограничивался прием и вылет воздушных судов.

Местные жители делились в социальных сетях видеозаписями громких взрывов. После взрывов на месте происшествия был виден пожар.

Над Вологодской областью якобы сбито восемь беспилотников. При этом губернатор сообщал, что была совершена атака на "объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области". Из-за атаки также были ограничены полеты, и самолеты задерживались на 10 часов.

Справка "Шесхарис" – это крупный перевалочный комплекс и конечная точка магистральных нефтепроводов российской компании "Транснефть" на Черном море в Новороссийске. Предназначен для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт морским путем.

Справка "Шесхарис" – это крупный перевалочный комплекс и конечная точка магистральных нефтепроводов российской компании "Транснефть" на Черном море в Новороссийске. Предназначен для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт морским путем.

Комплекс состоит из двух основных производственных площадок ("Шесхарис" и "Грушовая") с резервуарами общим объемом более 1,3 млн кубических метров. Является одним из ключевых объектов инфраструктуры РФ.