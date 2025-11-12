В Генштабе подтвердили поражение завода в РФ и склада боеприпасов в Донецкой области
Силы обороны нанесли удар по заводу "Ставролен" в Ставропольском крае России и складу боеприпасов во временно оккупированном поселке Новый Свет Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Стратегический нефтехимический завод, пораженный в Буденновске, имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает разнообразные материалы для вражеской техники. Он также производит составные части для беспилотных летательных аппаратов.
В районе завода зафиксировано много взрывов, после чего там вспыхнули пожары.
В Силах специальных операций добавили, что завод был атакован несколькими дронами. Пожары произошли из-за падения обломков.
Также был поражен склад боеприпасов в Новом Свете, в 35 км от Донецка. После этого там раздавались взрывы.
- 11 ноября Генеральный штаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, удары по Феодосии и оккупированной Донецкой области.
- В тот же день Силы обороны поразили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез".
