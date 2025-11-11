Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области – Генштаб

На заводе "Орскнефтеоргсинтез" дроны поразили, по предварительным данным, одну из установок первичной переработки нефти

Пораженный НПЗ в Орске (Фото: ресурсы оккупантов)

В Оренбургской области России Силы обороны 11 ноября поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез". Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Жители Орска, где расположен НПЗ, перед этим жаловались на то, что видели и слышали дроны, которые летели в направлении завода "Орскнефтеоргсинтез".

На территории объекта зафиксированы взрывы и пожар. По предварительным данным, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ), сообщили военные. Результаты попадания еще уточняются.

В Генштабе отметили, что удар был нанесен в рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов.

Пораженный завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов: бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и тому подобное. Проектная мощность переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие привлечено к обеспечению российской оккупационной армии.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

ДОПОЛНЕНО в 16:10. Собеседник LIGA.net в Службе безопасности сообщил, что завод был поражен их дронами. Расстояние до цели составило 1400 км.

Раздались четыре взрыва после которых произошло интенсивное задымление. На этом НПЗ – четыре установки первичной переработки нефти. Это уже вторая атака СБУ по этому предприятию – первая произошла 3 октября.