Вражеское предприятие перерабатывало 6,6 млн тонн нефти в год, после атаки над ним поднимался черный дым

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России в Оренбургской области – "Орскнефтеоргсинтез". Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

Беспилотники центра спецопераций "А" поразили цель на расстоянии 1400 км в населенном пункте Орск.

На НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" работают четыре установки первичной переработки нефти, мощность предприятия составляет 6,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

На видео, которые публикуют местные Telegram-каналы видно, как после прилетов дронов СБУ на заводе поднимаются столбы черного дыма. По данным собеседника, на предприятии объявили эвакуацию, однако местные власти призывают "не поддаваться панике".

Собеседник отметил, что СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности РФ.

"Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру", – сообщил он.