Дрони СБУ пролетіли 1400 км і уразили один із провідних нафтозаводів Росії – джерело

НПЗ "Орскнафтооргсинтез" (Фото: ресурси окупантів)

Далекобійні дрони Служби безпеки України уразили один із провідних нафтопереробних заводів Росії в Оренбурзькій області – "Орськнафтооргсинтез". Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ.

Безпілотники центру спецоперацій "А" вразили ціль на відстані 1400 км в населеному пункті Орськ.

На НПЗ "Орськнафтооргсинтез" працюють чотири установки первинного перероблення нафти, потужність підприємства становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне пальне, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

На відео, які публікують місцеві Telegram-канали видно, як після прильотів дронів СБУ на заводі підіймаються стовпи чорного диму. За даними співрозмовника, на підприємстві оголосили евакуацію, однак місцева влада закликає "не піддаватися паніці".

Співрозмовник зазначив, що СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості РФ.

"Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", – повідомив він.