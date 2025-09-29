"Нептун" уразив російський завод у Брянській області на відстані 240 км

Фото: ASTRA

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження ракетами російського підприємства "Електродеталь" у Брянській області, що виготовляє продукцію для військових потреб.

Операцію здійснили підрозділи ракетних військ і артилерії у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Було запущено чотири "вироби" по ВАТ "Карачевський завод "Електродеталь" (місто Карачев Брянської області РФ). Дальність польоту – понад 240 кілометрів.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта, результати ураження уточнюються.

Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, зокрема низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

Про ураження заводу також писали російські пропагандисти, водночас місцева влада традиційно не визнає наслідків – офіційно повідомляла лише про ракетну небезпеку та про нібито збиті або перехоплені 24 дрони над Брянською областю.

ДОПОВНЕНО О 12:05. Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа уточнив, що по російському підприємству бив "Нептун".