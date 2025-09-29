У Брянській області під ударом завод "Електродеталь": фото, відео прильотів і пожежі

Карачевський завод "Електродеталь" загорівся після атаки на Брянську область

Фото: ASTRA

У ніч проти 29 вересня було атаковано Брянську область Росії, внаслідок чого, як заявляють пропагандисти, постраждав завод "Електродеталь".

Вночі губернатор Брянської області Олександр Богомаз попереджав про ракетну небезпеку на території Карачевського району.

Про наслідки він не повідомляв, але російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів заявив, що в області атаковано АТ "Карачевський завод "Електродеталь".

Підприємство спеціалізується на розробці й виробництві електричних з'єднувачів як для військового, так і промислового застосування.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

