В Брянской области под ударом завод "Электродеталь": фото, видео прилетов и пожара

Фото: ASTRA

В ночь на 29 сентября была атакована Брянская область России, в результате чего, как заявляют пропагандисты, пострадал завод "Электродеталь".

Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз предупреждал о ракетной опасности на территории Карачевского района.

О последствиях он не сообщал, но российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей заявил, что в области атакован АО "Карачевский завод "Электродеталь".

Предприятие специализируется на разработке и производстве электрических соединителей как для военного, так и промышленного применения.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

