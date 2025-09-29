В Брянской области под ударом завод "Электродеталь": фото, видео прилетов и пожара
В ночь на 29 сентября была атакована Брянская область России, в результате чего, как заявляют пропагандисты, пострадал завод "Электродеталь".
Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз предупреждал о ракетной опасности на территории Карачевского района.
О последствиях он не сообщал, но российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей заявил, что в области атакован АО "Карачевский завод "Электродеталь".
Предприятие специализируется на разработке и производстве электрических соединителей как для военного, так и промышленного применения.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
- 28 сентября в соседнем Белгороде заявили о ракетной атаке и проблемах с электричеством.
Комментарии (0)