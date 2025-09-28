Белгород: Россияне заявили о ракетной атаке и проблемах с электричеством – видео
Вечером 28 сентября в российском Белгороде на фоне объявления о ракетной опасности прозвучали взрывы. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об ударе по инфраструктуре и проблемах с электричеством.
По словам оккупанта, в Белгороде "достаточно значительные" перебои с электроснабжением.
Гладков утверждает, что по городу был осуществлен именно ракетный обстрел, и заявляет о якобы двух пострадавших.
Первая ракетная опасность продолжалась в Белгородской области с 18:32 по 19:17 по Киеву.
Вторую захватчики объявили почти через час: она длилась с 20:04 до 20:32, губернатор заявлял о повторном обстреле города.
Также Гладков заявлял, что удары якобы нанесла Украина.
Украинская сторона пока не комментировала эти атаки.
Тем временем на российских ресурсах сообщают о проблемах с электро- и водоснабжением не только в областном центре, но и в регионе.
В соцсетях распространяются видео с моментом ударов и отключением света в городе. На записи есть нецензурная лексика, 18+.
- Российские оккупанты регулярно наносят удары по Украине, в том числе по энергетике.
