Белгород: Россияне заявили о ракетной атаке и проблемах с электричеством – видео

Губернатор российского региона заявил о "достаточно значительных" перебоях с электроснабжением после ракетного обстрела

Белгород вечером 28 сентября (Фото: соцсети)

Вечером 28 сентября в российском Белгороде на фоне объявления о ракетной опасности прозвучали взрывы. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об ударе по инфраструктуре и проблемах с электричеством.

По словам оккупанта, в Белгороде "достаточно значительные" перебои с электроснабжением.

Гладков утверждает, что по городу был осуществлен именно ракетный обстрел, и заявляет о якобы двух пострадавших.

Первая ракетная опасность продолжалась в Белгородской области с 18:32 по 19:17 по Киеву.

Вторую захватчики объявили почти через час: она длилась с 20:04 до 20:32, губернатор заявлял о повторном обстреле города.

Также Гладков заявлял, что удары якобы нанесла Украина.

Украинская сторона пока не комментировала эти атаки.

Тем временем на российских ресурсах сообщают о проблемах с электро- и водоснабжением не только в областном центре, но и в регионе.

В соцсетях распространяются видео с моментом ударов и отключением света в городе. На записи есть нецензурная лексика, 18+.