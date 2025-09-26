Россия атакует энергетические объекты в Чернигове и области, возникли перебои со светом

В Чернигове не курсируют троллейбусы, прекращено водоснабжение

Чернигов (Иллюстративное фото: pik.cn.ua)

Россия днем 26 сентября осуществила атаку на Чернигов и область. Враг бил по энергетическим объектам, сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По состоянию на 14:19 атака еще продолжалась. Зафиксированы попадания в несколько энергетических объектов, из-за чего возникли перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе.

Информация о погибших или пострадавших не поступала.

В Черниговской городской администрации сообщили, что из-за отключения электроэнергии в городе приостановлено движение троллейбусов. Также в 13:40 были обесточены объекты городского водоканала.

"Сейчас работники предприятия работают над восстановлением работы насосных станций канализации. Это первоочередная задача, ведь перед восстановлением водоснабжения нужно обеспечить надежный отвод сточных вод. Просим жителей города срочно сделать запас питьевой воды", – отметили в Черниговводоканале.