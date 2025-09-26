Росія атакує енергетичні об'єкти у Чернігові та області, виникли перебої зі світлом

В Чернігові не курсують тролейбуси, припинене водопостачання

Чернігів (Ілюстративне фото: pik.cn.ua)

Росія вдень 26 вересня здійснила атаку на Чернігів та область. Ворог бив по енергетичних обʼєктах, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Станом на 14:19 атака ще тривала. Зафіксовані влучання в кілька енергетичних обʼєктів, через що виникли перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

У Чернігівській міській адміністрації повідомили, що через відключення електроенергії у місті тимчасово призупинено рух тролейбусів. Також о 13:40 було знеструмлено об'єкти міського водоканалу.

"Наразі працівники підприємства працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод. Просимо мешканців міста терміново зробити запас питної води", – наголосили у Чернігівводоканалі.