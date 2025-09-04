Росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом

Відомо про одного загиблого та двох поранених через удар окупантів по Новоселівці

Фото: Telegram Дмитро Брижинський

Вдень 4 вересня росіяни завдали ракетного удару неподалік від Чернігова, повідомив глава військової адміністрації міста Дмитро Брижинський.

Про вибухи у межах Чернігова він повідомив о 14:57.

Спочатку чиновник написав, що у місті зафіксовано влучання ракети на території підприємства, але згодом повідомив, що удар прийшовся біля одного з блокпостів.

Дані про постраждалих уточнюються.

"Можливі повторні пуски, залишайтеся в укриттях", – акцентував глава МВА о 15:10.

15:13. "Ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. Залишайтеся в укриттях!", – написав чиновник.

ОНОВЛЕНО о 15:29. Окупанти завдали удар по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які працювали на місцевості, повідомив Брижинський.

Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених.

Новоселівка – село під Черніговом, на північний схід від міста: