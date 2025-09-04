Росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом

Росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування під Черніговомоновлено
Вдень 4 вересня росіяни завдали ракетного удару неподалік від Чернігова, повідомив глава військової адміністрації міста Дмитро Брижинський.
Про вибухи у межах Чернігова він повідомив о 14:57.
Спочатку чиновник написав, що у місті зафіксовано влучання ракети на території підприємства, але згодом повідомив, що удар прийшовся біля одного з блокпостів.
Дані про постраждалих уточнюються.
"Можливі повторні пуски, залишайтеся в укриттях", – акцентував глава МВА о 15:10.
15:13. "Ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. Залишайтеся в укриттях!", – написав чиновник.
ОНОВЛЕНО о 15:29. Окупанти завдали удар по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які працювали на місцевості, повідомив Брижинський.
Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених.
Новоселівка – село під Черніговом, на північний схід від міста:
- Окупанти атакували безпілотником Запоріжжя, поранивши людей.
- Загарбники вдарили по будівлі лікарні у Костянтинівці й убили двох людей у населеному пункті Іллінівка неподалік від міста.
- Армія РФ вдарила дронами по критичній інфраструктурі Сум – частково знеструмлено обласний центр і частину району.
Коментарі (0)