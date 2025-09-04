Росія вдарила по Сумах. Під атакою опинилися енергооб'єкти, є перебої зі світлом
Російська армія вдарила дронами по критичній інфраструктурі Сум. Внаслідок атаки частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району, повідомили в "Сумиобленерго" та "Міненерго".
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. В "Сумиобленерго" зазначили, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що внаслідок атаки дронів зафіксовано влучання по обʼєктах критичної та промислової інфраструктури.
Також під час збиття одного з дронів уламками був поранений цивільний чоловік.
- У ніч проти 31 серпня Росія вдарила дронами по енергетиці Чорноморська в Одеській області. Майже 30 000 людей залишилися без світла, є поранений.
- 4 вересня Росія вдарила ракетою по Чернігову. Удар прийшовся біля одного з блокпостів.
