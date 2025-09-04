Россия ударила по Сумам. Под атакой оказались энергообъекты, есть перебои со светом
Российская армия ударила дронами по критической инфраструктуре Сум. В результате атаки частично обесточен областной центр и часть Сумского района, сообщили в "Сумыоблэнерго" и "Минэнерго".
Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В "Сумыоблэнерго" отметили, что перерыв в распределении электроэнергии временный.
Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в результате атаки дронов зафиксировано попадание по объектам критической и промышленной инфраструктуры.
Также во время сбивания одного из дронов обломками был ранен гражданский мужчина.
- В ночь на 31 августа Россия ударила дронами по энергетике Черноморска в Одесской области. Почти 30 000 человек остались без света, есть раненый.
- 4 сентября Россия ударила ракетой по Чернигову. Удар пришелся возле одного из блокпостов.
