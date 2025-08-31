Россия ударила дронами по энергетике Черноморска, почти 30 000 человек без света – видео
Россия атаковала дронами Одесскую область в ночь на 31 августа. Повреждена энергетическая инфраструктура, сообщили в областной военной администрации.
Больше всего пострадал Черноморск и его окрестности. Из-за вражеского удара более 29 000 абонентов находятся без электроэнергии. Критическая инфраструктура в городе работает от генераторов. Уже начаты работы по восстановлению.
Также повреждены частные дома и административные помещения, пострадал один человек.
На объектах энергетической инфраструктуры вспыхнули пожары, сообщили в ГСЧС. Их ликвидировали пожарные совместно с добровольцами.
- 30 августа Россия атаковала Украину 582 ракетами и дронами, силам ПВО удалось обезвредить 548 целей. От ночной атаки пострадала большая часть областей Украины, а именно 14.
- Из-за вражеской атаки в Запорожье погиб человек еще 34 ранены, в Павлограде и Днепре повреждены инфраструктурные объекты.
