Россия ударила дронами по энергетике Черноморска, почти 30 000 человек без света – видео

Критические объекты в городе работают от генераторов, восстановлением энергосети уже занимаются

Атака по Черноморску (Фото: ГСЧС)

Россия атаковала дронами Одесскую область в ночь на 31 августа. Повреждена энергетическая инфраструктура, сообщили в областной военной администрации.

Больше всего пострадал Черноморск и его окрестности. Из-за вражеского удара более 29 000 абонентов находятся без электроэнергии. Критическая инфраструктура в городе работает от генераторов. Уже начаты работы по восстановлению.

Также повреждены частные дома и административные помещения, пострадал один человек.

На объектах энергетической инфраструктуры вспыхнули пожары, сообщили в ГСЧС. Их ликвидировали пожарные совместно с добровольцами.

Фото: ГСЧС