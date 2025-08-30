Россия атаковала Украину 582 ракетами и дронами: ПВО обезвредила 548 целей

Враг использовал более 530 дронов и 43 ракеты для атаки по украинским городам

Россия ударила в дом в Запорожье (Фото: ГСЧС)

Россия ударила по Украине в ночь на 30 августа 582 средствами воздушного нападения. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 548 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах.

Враг запустил 537 дронов различных типов и восемь баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Ростовской области и Краснодарского края. Также использовал для атаки 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59, которые запускал из Саратовской области, акватории Черного моря и временно оккупированной Запорожской области.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 548 воздушных целей:

→ 510 "шахедов" и дронов-имитаторов различных типов;

→ шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

→ 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59.

Зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных дронов на семи локациях, а падение сбитых БпЛА или их обломков – на 21 локации.

Однако атака все еще продолжается, в воздушном пространстве есть несколько российских БпЛА, отметили военные.