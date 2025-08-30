Россия атаковала Запорожье, Днепр и Павлоград. Есть погибшая, горели дома – фото
Россия ударила в Запорожье в два пятиэтажных и пять частных жилых домов, есть погибшая и раненые. В Днепре и Павлограде зафиксированы также попадания, сообщили местные власти.
По словам председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, враг в ночь на 30 августа нанес минимум 12 ударов по городу сначала "шахедами", а затем ракетами. Из-за этого на некоторых улицах пропал свет, начались пожары в нескольких районах.
По данным спасателей, зафиксированы попадание в два пятиэтажных и пять частных жилых домов, повреждены здания промышленных предприятий.
По предварительным данным, погиб один человек, еще шестерых удалось спасти пожарным. Федоров отметил, что по состоянию на 06:33 известно о 14 раненых взрослых и двух детях. Восемь человек госпитализированы, среди них 10-летний мальчик и 16-летняя девушка.
Под утро под массированной атакой были Днепр и Павлоград, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. Были слышны несколько взрывов, однако последствия еще уточняются.
Из-за российской атаки Польша задействовала собственную и союзную авиацию. В небо поднимали дежурные пары истребителей, а также в высшее состояние готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой возникновения атаки", – сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев: враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В столице последствия зафиксированы в семи районах. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд.
- В результате атаки по пятиэтажке в столице погибли 22 человека, в целом в Киеве – 23.
- 29 августа в Днепре дроны России повредили пожарную часть и ранили двух человек, в области есть погибшие.
