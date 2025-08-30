Россия атаковала Запорожье, Днепр и Павлоград. Есть погибшая, горели дома – фото

Сначала враг атаковал дронами, а затем ударил ракетами. Количество пострадавших в Запорожье растет

Атака по Запорожью (Фото: Запорожская ОГА)

Россия ударила в Запорожье в два пятиэтажных и пять частных жилых домов, есть погибшая и раненые. В Днепре и Павлограде зафиксированы также попадания, сообщили местные власти.

По словам председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, враг в ночь на 30 августа нанес минимум 12 ударов по городу сначала "шахедами", а затем ракетами. Из-за этого на некоторых улицах пропал свет, начались пожары в нескольких районах.

По данным спасателей, зафиксированы попадание в два пятиэтажных и пять частных жилых домов, повреждены здания промышленных предприятий.

По предварительным данным, погиб один человек, еще шестерых удалось спасти пожарным. Федоров отметил, что по состоянию на 06:33 известно о 14 раненых взрослых и двух детях. Восемь человек госпитализированы, среди них 10-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Под утро под массированной атакой были Днепр и Павлоград, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. Были слышны несколько взрывов, однако последствия еще уточняются.

Из-за российской атаки Польша задействовала собственную и союзную авиацию. В небо поднимали дежурные пары истребителей, а также в высшее состояние готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой возникновения атаки", – сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Атака по Запорожью (Фото: ГСЧС)

Атака по Запоріжжю (Фото: ГСЧС)

Атака по Запоріжжю (Фото: ГСЧС)

Наслідки атаки (Фото: Запорожская ОВА)

Наслідки атаки (Фото: Запорожская ОВА)